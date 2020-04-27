Российские разработчики прорекламируют свои проекты в App Store

27.04.2020, 11:09, Разное

Российские разработчики получили «подарок» от американской корпорации Apple. Теперь они могут рекламировать свои проекты в официальном магазине иностранного производителя.

Известный бренд обновил технологию Apple Search Ads, добавив в перечень стран Россию, программисты которой теперь имеют возможность рекламировать свои технологические продукты в официальном маркете компании. Благодаря этим переменам отечественные эксперты в сфере IT смогут продвигать собственные приложения для операционных систем iOS. Данные проекты заметны в верхней стороне поисковой выдачи, выделяясь среди прочих пометкой Ad и фоном голубого цвета. Теперь и РФ находится в списке государств, , присоединившись к Германии, Англии, США, Канаде и многим другим странам, где успешно функционирует опция Apple Search Ads.

Отечественные пользователи увидят подобные рекламные посты с 4 мая на мобильных гаджетах iPad и iPhone, но разработчикам уже сейчас доступны некоторые предложения по рекламе. В описаниях сервиса «яблочного» технологического гиганта указано, что большая часть клиентов App Store находят программу благодаря поиску, и 65% загрузок выполняют после поиска в магазине.

В App Store сосредоточены почти полтора миллиона различных приложений для смартфонов компании и почти 725 000 для планшетов iPad, общее количество загрузок на данный момент превысило 100 миллиардов. Приложения в маркете платные и бесплатные. Выручка от реализованных программ распределяю так: Apple получает 30% дохода, автор проекта 70%. Официально купертиновцы заявляют, что не собираются зарабатывать таким образом, у разработчиков есть возможность создавать и бесплатные ресурсы.