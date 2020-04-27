Названы претенденты на звание талисмана Универсиады-2023

27.04.2020, 11:08, Новости дня

Участники опроса по поводу выбора талисмана Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, определили 12 претендентов на эту роль. Среди них черный аист, бурый медведь и северный олень, сообщили в оргкомитете Универсиады-2023.

«Подведены итоги первого этапа кампании по выбору талисмана Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В опросе приняли участие 68 278 человек, которые определили 12 популярных героев. Почетный статус главного символа Универсиады достанется одному из претендентов, среди которых бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы «серебряное копытце» и «малахит», – передает ТАСС сообщение оргкомитета.

Жюри выберут трех лучших персонажей, над которыми далее будут работать мультипликаторы. Они создадут трехмерные модели героев, для которых затем придумают имена и биографии. «Главного героя Универсиады определит народное голосование, которое продлится до 31 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля 2019 года на исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады 2023 года.