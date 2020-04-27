Пентагон разработал поэтапный подход к тестированию военных на коронавирус

27.04.2020, 11:06, Новости дня

ВАШИНГТОН – Учитывая недостаточное количество тестов на коронавирус, Пентагон в первую очередь фокусируется на тестировании персонала, исполняющего наиболее важные обязанности для национальной безопасности. Прежде всего, это люди, работающие с ядерным арсеналом страны, некоторые антитеррористические подразделения, а также экипаж авианосца, который выйдет в море в ближайшее время.

Руководство военного ведомства надеется увеличить масштабы тестирования с нынешних 7 тысяч до 60 тысяч в день к июню. Это позволит им тестировать как лиц с симптомами, так и без них.

Имеющийся сейчас дефицит тестов вынуждает Пентагон использовать поэтапный подход, предусматривающий тестирование моряков авианосца «Нимиц», который базируется в Бремертоне, штат Вашингтон, и готовится к выходу в Тихий океан.

Чиновники надеются избежать повторения ситуации, в которую попал авианосец «Теодор Рузвельт», на борту которого произошла вспышка коронавируса. В пятницу ВМС США сообщили о вспышке вируса на борту другого корабля в море – эсминца «Кидд».

Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что масштабное тестирование не является проблемой для США, представители Пентагона предполагают, что достаточное количество тестов для всех военнослужащих появится только летом.

Министр обороны Марк Эспер недавно одобрил поэтапный подход. Он предусматривает переход от практики Пентагона, когда тестируются только лица с симптомами, к тестированию в конечном итоге всех. У многих носителей вируса не проявляется никаких симптомов, тем не менее, они могут быть заразны, что проявилось на борту «Теодора Рузвельта».

Цель состоит в том, чтобы распределить материалы для тестирования таким образом, чтобы обеспечить ими самые важные военные миссии, не истощив при этом запасы для групп высокого риска среди гражданского населения, в том числе для пожилых людей в домах престарелых и медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с вирусом.

В первую группу попадут военнослужащие, которых протестируют до конца апреля. Затем, в мае-июне, будут протестирована вторая по приоритетности группа: военнослужащие в зонах боевых действий, таких как Сирия, Ирак и Афганистан. После этого очередь дойдет до военнослужащих за пределами зон боевых действий, например, военные контингенты в Европе, экипажи кораблей в море, а также лица, возвращающиеся в США из заграничных командировок.

После этого будут протестированы все оставшиеся.

Генерал Джон Хайтен, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, сообщил, что первые три группы можно будет полностью протестировать к июню. Пентагон надеется, что к тому моменту им удастся выйти на уровень 60 тысяч тестов в день. Полное тестирование всех вооруженных сил завершится «летом», сказал он, не вдаваясь в детали.

Хайтен сказал, что тестирование в рамках такого поэтапного подхода начало ускоряться в середине апреля и предусматривает план полного тестирования экипажа авианосца «Нимиц». Сложности с попытками провести тесты на борту судна стали ясны в ситуации с «Теодором Рузвельтом», который вошел в порт на острове Гуам в конце марта, после того как там были обнаружены первые случаи инфекции. Полное тестирование экипажа было проведено лишь несколько дней назад.

Помимо стремления ограничить распространение вируса, Пентагон рассматривает тестирование и другие меры, такие как изоляция и карантин, в качестве инструментов для поддержания жизнеспособности вооруженных сил и обеспечения их способности выполнять свою центральную функцию – защищать страну. Коронавирус выявлен у по меньшей мере 3900 военнослужащих, в том числе более 850 членов экипажа «Теодора Рузвельта».

Поскольку военнослужащие более молоды и здоровы, чем население США в целом, считается, что они менее уязвимы для COVID-19 – болезни, вызываемой вирусом. Пока только двое военных умерли от него.

У большинства людей новый вирус вызывает лишь слабые или умеренные симптомы, такие как кашель и повышение температуры, которые проходят через две-три недели. Однако у других, особенно у пожилых и пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем, вирус может вызвать более серьезные заболевания, включая пневмонию, и инфицирование может закончиться летальным исходом.

Официальные лица объясняют необходимость поэтапного подхода к тестированию дефицитом тест-систем и недостаточными знаниями о вирусе.

«Именно проблема со снабжением не позволяет нам сейчас дойти до всего спектра вооруженных сил, – сказал Хайтен. – Поэтому мы разработали такой поэтапный подход».

Недопущение коронавируса в ядерные силы имело высокий приоритет с самых первых дней кризиса. Тому есть несколько причин, в том числе убежденность Пентагона в том, что круглосуточное функционирование этих сил имеет центральное значение для сдерживания атаки на США. Кроме того, имеется ограниченное количество военнослужащих, сертифицированных для выполнения этих задач, включая управление межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman 3 из тесных подземных модулей или управление подводными лодками класса «Огайо».

С начала кризиса, вызванного эпидемией, офицеры пусковых установок Minuteman 3 работали на пусковых площадках вахтами по 14 дней, что является необычным режимом для персонала, который годами работал 24-часовыми сменами, после которых возвращался на базу.

Генерал Дэвид Голдфейн, начальник штаба ВВС, заявил в среду, что в ядерных силах случаев заболевания COVID-19 не выявлено. По его словам, речь идет о миссии, которая должна выполняться «без сбоев» в условиях вируса.

По словам Голдфейна, в первую группу тестируемых также попадут некоторые элементы новых Космических сил, включая военнослужащих, управляющих глобальной навигационной спутниковой системой GPS, а также спутниками, входящими в систему раннего оповещения о ракетной атаке на США или их союзников.

ВВС и другие виды вооруженных сил также расставляют приоритеты в своих рядах, сказал, он, «чтобы обеспечить доступность тест-систем и возможность применять их, когда в них возникнет наибольшая необходимость».

Голдфейн сказал, что военные понимают, что ограниченное наличие тест-систем в стране означает, что они не смогут получить сразу все, что им нужно.

«Один из главных приоритетов в стране сейчас – это дома престарелых, – сказал он. – Я бы не хотел отбирать тесты у этого главного национального приоритета для моих молодых и более здоровых сил. Когда тесты будут в наличии, мы распределим их и будем знать, где их нужно применять».