Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая

27.04.2020, 11:05, Новости дня

Чрезвычайное положение в Казахстане, ограничивающее передвижение людей и запрещающее публичные собрания, продлено еще на 10 дней – до 11 мая, говорится в тексте заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте администрации президента.

Решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая, по словам президента Токаева, “продиктовано нынешней сложной реальностью”: пик заболеваемости “окончательно не пройден”, и “по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля”, а в некоторых регионах, прежде всего в Алматы, коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников.

“Конечно, ситуация в разных частях страны не одинаковая. В некоторых регионах всплеск заболеваемости, по всей видимости, уже пройден. В других – динамика распространения вируса пока тревожная”, – подчеркнул Токаев.

Президент заявил, что “в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде”. Как сообщил президент, за второй месяц ЧП власти также выплатят пособия в размере 42 500 тенге (примерно 98 долларов), а нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. По информации Токаева, финансовую помощь уже получили 4 миллиона 250 тысяч человек, более 570 тысяч получили продуктовые наборы.

Президент также коснулся темы поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. “Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге”, – отметил Токаев.

В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, по его словам, составил почти 6 триллионов тенге (около 14 миллиардов долларов).

Также Токаев сообщил, что власти готовы пойти на смягчение карантинного режима – “прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем”. По его словам, с 1 мая будут открыты авиарейсы между столицей и Алматы. Внутренние пассажирские рейсы в Алматы и Нур-Султан приостановили с 22 марта. С 19 марта два крупнейших города закрыты на карантин. На Алматы и Нур-Султан приходится – 848 и 529 соответственно – около половины от всех 2780 зарегистрированных случаев заражения в стране.

Режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса введен в Казахстане с 16 марта. Изначально режим ЧП должен был действовать до 15 апреля, но был продлен до 1 мая.

По данным на 26 апреля, в Казахстане зафиксированы 2780 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 682 человека, 25 пациентов умерли.