 

Respekt: сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу рицин для покушения на мэра Праги и еще нескольких политиков

27.04.2020, 11:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТри недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России  прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. В портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин, сообщает чешский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в силовых структурах Чехии. 

Возможный участник покушения был сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства, предполагает издание. С момента его прилета чешские спецслужбы взяли под охрану нескольких пражских политиков: главу администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. О том, что к ним приставили охрану, тот же Respekt сообщил неделю назад, но ни мэр, ни Коларж официально это не комментировали. Тем не менее пресс-секретарь мэра Праги подтвердила, что он больше не пользуется общественным транспортом, как делал раньше, а “по соображениям безопасности” ездит на работу на машине. 

Коларж был одним из главных инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Коневу. 

Гржиб, в свою очередь, в конце февраля пролоббировал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Оба события вызвали бурю недовольства со стороны российских дипломатов в Чехии. МИД РФ на своей странице пообещал “ответ” на снос памятника, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России. 

Представители МИД РФ или российских спецслужб публикацию Respekt о “человеке с рицином” пока не комментировали.



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