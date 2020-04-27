Личное: Домашние ссоры на карантине

27.04.2020, 11:04, Разное

В последнее время меня откровенно достали друзья и подруги с жалобами на жён и мужей. В период разгула коронавируса все как с цепи сорвались. Вот правда.

Ругаются, как собаки. Обижаются друг на друга. До кровавого поноса доказывают друг другу свою правоту, после чего играют в душеизматывающую молчанку.



Фото: istockphoto.com

Я-то, конечно, понимаю, почему так происходит. А вы хотите понять и, может быть, даже что-то изменить?

Ходите сюда, глупенькие. Учить буду, как не развалить отношения в период изоляции.

В чём, по-вашему, заключается основная причина домашних ссор?

Он — тиран, она — жертва? Кто-то кому-то изменил? Несовместимость принципов?

На самом деле, ни то, ни другое, ни третье.

Несмотря на то, что взаимоотношения тирана и жертвы часто упоминаются в книгах по психологии, в реальной жизни они довольно редки.

Измены среди нормальных, обычных людей, а не писек из публичного дома 2, — явление тоже далеко не самое распространённое.

Что же касается принципов, то люди, в большинстве своём, решаются на брак или хотя бы на совместное проживание не потому, что им очень хочется трахаться, а потому, что у них совпадают взгляды на жизнь.

Тогда всё-таки почему хорошие, в общем-то, люди (не подлецы, не мерзавки, не изменщики) ссорятся?

Готовы услышать правду?

Всё просто: люди ссорятся, когда им тупо скучно.

Мало кто в этом признается. Мало кто это, в принципе, осознаёт. В тот момент, когда вы грызётесь с любимыми, вы действительно верите в то, что повод для конфликта у вас — серьёзный.

Однако, отмотав все свои ссоры назад, причину большинства из них вы тупо не вспомните. Вы прекрасно помните, как вам было плохо, как вы страдали, переживали, но вот по какому именно поводу вы так себя накрутили, так сразу и не сказать. Я права?

Люди начинают активно ссориться, когда чувствуют, что их жизнь превращается в холодную серую манную кашу однообразных будней. Пандемия коронавируса — именно такое время.

Новые впечатления — на нуле. Всё закрыто. Полететь никуда нельзя. В ресторанах — тоже не пожрать, себя не показать, на народ не поглазеть. С подругами не собраться. За бизнес-ланчем ни с кем не встретиться. Из развлечений — вынос мусора и чтение моего блога.

Как ведёт себя в таких случаях изворотливый человеческий мозг? Правильно: ищет, чем бы себя развлечь. И чем же? Драмой, в которую вы превращаете собственную семейную жизнь.

Зачем вы это делаете? Вы — дебилы?

Зачем развлекать себя драмой скандала, когда хорошую, качественную драму можно посмотреть по телеку? Ну, или комедию посмотрите. Или, на худой конец, ток-шоу, где гасить друг друга будут в студии полоумные бабки, а не вы с мужем или женой у себя дома.

Хотите правду?

В моей жизни уже давно нет ссор. Вообще. Со мной, в принципе, невозможно поссориться, даже если очень захочется.

Я много работаю. Я тренируюсь. Я смотрю сериалы HBO, Netflix и BBC. В них — достаточно драмы, чтобы удовлетворить потребности моего мозга.

Вместо того, чтобы цепляться к жене или отбиваться от нападок мужа, подсядьте вместе на какой-нибудь сериальчик. Я вот сейчас смотрю «Молодого папу» и вот прям не могу оторваться.



Фото: Соцсети

Какие уж мне ссоры, когда красавчик Джуд Лоу со змеиной улыбочкой на губах ставит раком кардиналов и не только. И это я ещё «Нового папу» с Малковичем не начала смотреть! Не до скандалов мне, когда на экране — такие интриги, понимаете?

В общем, мой вам добрый совет, друзья: пока на карантине, развлекайте себя драмой по ящику, а не в своих собственных отношениях.

Тем более, что у меня есть для вас наводочка на отличные телевизоры премиум-класса по доступной, что крайне важно в нынешних экономических условиях, цене.

Если вам нужен умный телек с полным фаршем, как у А-брендов, но отвалить одним махом 30-40 тысяч тупо нет возможности, то и не надо. Телевизоры Prestigio стоят всего от 7 тысяч рублей. Самый крупный 43-дюймовый аппарат со смарт ТВ обойдётся в 18 тысяч.

Мы привыкли к тому, что телевизоры по доступной цене уступают в качестве картинки топовым моделям крупнейших производителей. Prestigio — редчайшее исключение из этого правила.

В Prestigio стоят те же отличные экраны, что и в телевизорах Xiaomi, Panasonic и JVC. Больше скажу: модели Prestigio собирают на том же заводе под Калининградом, что и Xiaomi, и JVC.

Адекватные по цене устройства с навороченными экранами дорогущих конкурентов — это, в принципе, «фишка» Prestigio. Так, в начале нулевых Prestigio выпускал планшеты с ровно теми же экранами, что и актуальный на тот момент iPad 2 (Prestigio MultiPad 9.7 Pro и Ultra).

Лично меня порадовало простое, понятное, не перегруженное пунктами меню этих телевизоров. Такой же подход применили и к Смарт ТВ. На выходе — быстрая и наглядная навигация. Это особенно оценят люди постарше, которые выросли под пионерские песни у костра, а не под мерцание экранов смартфонов.

Телевизоры Prestigio позволяют подключить:

– цифровое эфирное телевидение,

– цифровое кабельное,

– спутниковое вещание, продвинутый тюнер с поддержкой DVB-S2, DVB-T2, DVB-С2.

Не надо покупать никакие дополнительные тюнеры, тратить бабки на непонятные и лишние пучки проводов. Всё включено, как говорится. У телевизоров А-брендов такой набор стоит стоит на 3-5 тысяч дороже.

Интернет можно подключить хоть проводом, хоть по Wi-Fi. Трансляция картинки прямо с экрана смартфона на телевизор — вообще без проблем, причём и для Android, и для iPhone.

Поддерживается полноценный Google Play, а «железа» достаточно, чтобы играть прямо на телевизоре в 3D-игрушки типа Asphalt 8.

Кстати, начинка у всей линейки телевизоров Prestigio — одна и та же. Даже в самом бюджетном варианте на 24 дюйма — точно такая же начинка, что и в самых дорогих моделях бренда. Крупные же производители, как правило, ставят полный фарш только на самые дорогие модели с самыми большими диагоналями.

Ну, и дизайн, конечно, красивый: есть не только чёрные, но и белые, и серебристые модели.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Будьте умными! В пандемию коронавируса страсть к новым впечатлениям утоляйте по телевизору, а с любимыми людьми не ссорьтесь! Драма в личной жизни, может, и разбивает однообразие будней, но вместе с тем она разбивает ещё и сердца.

В комментарии накидайте ещё наводок на то, что посмотреть! Фильмы, сериалы! Всё, что запало в душу!

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