Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

27.04.2020, 10:55, Разное

Журналисты американского издания Deadline опубликовали список самых прибыльных картин прошлого года. Лидером рейтинга стал фильм “Мстители: Финал”, собравший в прокате 890 миллионов долларов.

Второе место занял мюзикл “Холодное сердце – 2”, который принес своим создателям 599 миллионов долларов. Тройку замыкает анимационная лента “Король Лев” с 580 миллионами долларов, сообщает “Вечерняя Москва”.