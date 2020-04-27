Почувствовавшая недомогание Кожевникова показала неутешительные результаты диагностики

27.04.2020, 10:55, Разное

Актриса сфотографировала экран тонометра – это медицинский диагностический прибор для измерения артериального давления. Показатели знаменитости намного меньше нормы. Судя по всему, у Марии Кожевниковой слабо выраженная

гипотония.

Для звезды “Универа” такое состояние дискомфортно. Актриса

попросила помощи у подписчиков личного “Инстаграм”. “Сегодня обо мне. Какие

советы, кроме кофе”, – написала знаменитость.

К обсуждению проблемы Марии Кожевниковой подключился вокалист Стас

Пьеха. Певец посоветовал актрисе позволить себе побыть слабой и немного

отдохнуть. По мнению Стаса, Марии необходимо отключиться от всех внешних раздражителей,

например, убрать подальше все гаджеты. Пьеха подчеркнул, что железных людей не

существует, каждый человек проходит через периоды нездоровья.

Отметим, что другие подписчики советовали Марии Кожевниковой

поднимать давление с помощью нелекарственных средств. Например, пользователи

Сети рекомендовали съесть что-нибудь кислое, выпить сладкий крепкий чай или

положить соль под язык.

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 26 Апр 2020 в 6:45 PDT

Напомним, на днях Мария Кожевникова похвасталась семейной

идиллией. Знаменитость опубликовала совместное фото с супругом, бизнесменом Евгением

Васильевым. Актриса призналась, что муж любит и принимает ее любой, со всеми

несовершенствами. “Когда я весила почти сто килограммов и была абсолютно лысая (после

второй беременности и фильма “Батальон”)”, – писала Мария Кожевникова. Сериал “Универ” можно смотреть онлайн на платформе PREMIER.