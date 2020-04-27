 

Audi тестирует новое поколение седана RS3 на Нюрбургринге

27.04.2020, 10:55, Новости дня

В Сети опубликовали свежие шпионские изображения «заряженного» седана Audi RS3, который проходит испытания в Нюрбургринге.

Вместе с тем основными конкурентами в данном сегменте остаются Mercedes-AMG A35 и A45. Разработчики указали, что наибольшее внимание уделено внешнему виду кузова новинки, которая может похвастаться уникальными дизайнерскими решениями. В актуальном исполнении применили 2,5-литровый турбированный двигатель, который выдает 394 л.с. мощности. Модель получила 7-ступенчатую трансмиссию, при помощи которой разгон до сотни достигается за 3,5 секунд.

Кроем того, данный экземпляр является одним из самых привлекательных в своем сегменте. Разработчики пока не раскрывают технические параметры и стоимость новинки седана на мировом рынке.



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