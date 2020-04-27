 

Песков рассказал, где пребывает Путин в период карантинного режима

27.04.2020, 10:53, Разное

Глава российского государства Владимир Путин соблюдает социальное расстояние и минимизировал очные контакты. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, всем, кому приходится пересекаться с президентом страны, заблаговременно сдают тест на наличие коронавируса, это выполняет и сам Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля отметил, что руководителем РФ и его собеседниками соблюдаются социальные дистанции, очные контакты лидер страны минимизировал, но не исключил в полной мере. В частности, с некоторыми политиками и бизнесменами Владимир Путин встречался и очно, безопасного расстояния он пытается всегда придерживаться.

Опроверг российский дипломат слухи о том, что президент РФ находится совсем в другом месте, а не в собственной резиденции Ново-Огарево. По словам Пескова, лидер Кремля проживает и трудится в Подмосковье, нынешняя обстановка требует постоянной и активной вовлеченности Владимира Путина в работу государственной структуры. У него присутствуют все виды связи, и именно из Ново-Огарево он проводит все мероприятия, в основном в видео-формате.

Также в интервью российским журналистам Дмитрий Песков рассказал, что у него дома имеются средства защиты от заражения коронавирусом. По словам политика, еще перед распространением эпидемии он с членами собственной семьи “затарился” масками, а также получает их на работе в Кремле.



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