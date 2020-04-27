Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса

27.04.2020, 10:53, Новости дня

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни, сообщил его сын Мишель Кичка.

Как передала в воскресенье газета The Brussels Times, Анри много работал над тем, чтобы донести правду о Холокосте до подрастающего поколения.

«Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в «марш смерти». Но сегодня завершился его марш жизни», – передает Deutche Welle слова Мишеля Кички. Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.

В ВОЗ сообщили, что за сутки в мире было зарегистрировано 84 тыс. 900 новых случаев заражения и 6 тыс. 018 смертей. Таким образом, по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 млн 804 тыс. 796, число летальных исходов достигло 193 тыс. 722.

Некоторые страны с понедельника ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.