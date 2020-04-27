Песков назвал причину ужесточения режима самоизоляции в Москве

27.04.2020, 10:48, Новости дня

Власти Москвы были вынуждены ужесточить режим самоизоляции из-за того, что многие жители не прислушались к призывам оставаться дома, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В первые дни после введения этого режима уровень самоизоляции был достаточно высоким. А потом этот уровень стал падать. Это факт, с которым не поспоришь. В введении самоизоляции так, чтобы это было ни то ни се, нет никакого смысла. А главное, это противоречит основному приоритету – безопасности людей», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Представитель Кремля подчеркнул, что выходя на улицу, люди подвергали опасности себя и окружающих.

«Меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своим именами. Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели – к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома», – сказал он.

По мнению Пескова, наиболее эффективные меры борьбы с коронавирусом связаны с различными режимами самоизоляции.

«И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой – не дать утонуть экономике», – сказал он.

Также Песков отметил, что в ряде российских регионов ситуация с коронавирусом более острая, чем в других, поэтому требует более жесткого режима самоизоляции.

Он напомнил, что президент страны дал губернаторам полномочия для принятия решения об уровне ограничительных мер в зависимости от ситуации в регионе.

«Им на местах виднее, с учетом динамики заболеваемости, какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а какие, наоборот, нужно на время остановить», – отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас благодаря этим решениям в некоторых регионах уже целые отрасли промышленности удалось перезапустить.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

Также мэр столицы сообщил, что поток людей в Москве с момента ввода пропусков снизился более чем на 500 тыс. человек. По его мнению, это говорит об эффективности введенной системы.