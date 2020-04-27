 

Смертную казнь для несовершеннолетних отменили в Саудовской Аравии

27.04.2020, 10:48, Новости дня

Власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве меры наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними лицами, сообщили в местной комиссии по правам человека.

«Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса», – передает ТАСС слова главы комиссии Аввад аль-Аввада.

В заявлении также отмечается, что смертная казнь несовершеннолетним будет заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет.

Напомним, 24 апреля власти королевства приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за противозаконные действия. 



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