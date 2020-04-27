В Северной Осетии зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавирусом

27.04.2020, 10:48, Новости дня

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за сутки выросло на 148 и достигло 549, информирует управление Роспотребнадзора по региону.

«По данным на 8.00 мск понедельника в Северной Осетии зарегистрировано 549 (+148 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

В воскресенье число зараженных увеличилось на 53 и составляло 401 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг против самоизоляции, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. При этом еще до митинга в отношении его организатора было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. После проведения несогласованной акции медики отметили, что если до 20 апреля эпидемиологическая обстановка в республике находилась под контролем, то прошедший митинг мог привести к существенному росту числа вирус-положительных в регионе.

«Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Естественно, всех, кто здесь находится, надо изолировать. Но это невозможно будет сделать», – отметил глава республиканского отделения Роспотребнадзора Алан Тибилов.

Позже в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.