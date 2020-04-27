С начала пандемии COVID-19 заболели 614 детей и 1749 медработников – Степанов

27.04.2020, 10:42, Новости дня

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 392 человек, среди них 28 детей и 72 медработника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Госпитализированы за сутки 83 человека, 11 человек умерли, 24 пациента выздоровели.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 614 детей и 1749 медработников.

За сутки было проведено 4951 исследование на коронавирусную инфекцию. Больше всего новых случаев подтверждено в Харьковской, Закарпатской, Черновицкой областях и в Киеве.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9009 человек. Скончались 220 человек, 864 пациента уже вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,97 млн, из них более 206,5 тыс. человек умерли, более 868,4 тыс. выздоровели.