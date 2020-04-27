 

Пандемия коронавируса. Во Франции – самая низкая суточная смертность в больницах за пять недель

27.04.2020, 10:42, Новости дня

По состоянию на вечер 26 февраля во Франции было официально подтверждено 124 575 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны. 

От коронавируса погибло 22 856 человек, из них 242 – за последние сутки. 

В стране зафиксирована самая низкая за пять недель суточная смертность от коронавируса в больницах – 152 человека (остальные скончались в домах для престарелых, во Франции эту статистику ведут отдельно), отметила газета Le Figaro. 

В больницах остается 28 217 человек с COVID-19, из которых 4682 находятся в отделениях интенсивной терапии. 

Всего с 1 марта госпитализировали 87 985 пациентов с COVID-19, большинство из них – 44 903 – уже выписали. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу в онлайн-режиме, по состоянию на утро 27 апреля количество больных COVID-19 во Франции увеличилось до 162,2 тыс. человек.

Как сообщила Le Parisien, 28 апреля премьер-министр Франции Эдуард Филипп представит в парламенте план выхода страны из режима изоляции. Ожидается, что отмена ограничительных мер начнется 11 мая. Карантин был введен во Франции 17 марта. 

Франция занимает четвертое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,97 млн, из них более 206,5 тыс. человек умерли, более 868,5 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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