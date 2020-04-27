“Фаза номер два начинается”. Конте объявил о смягчении карантина в Италии с 4 мая

27.04.2020, 10:42, Новости дня

4 мая в Италии существенно смягчают карантинные ограничения. Об этом говорится в указе премьер-министра Джузеппе Конте, основные пункты которого он озвучил в видеообращении к нации 26 апреля, размещенном на его странице в Facebook.

“Фаза номер два начинается, теперь мы сосуществуем с вирусом. Ответственное поведение каждого из нас будет основополагающим. Мы не должны приближаться друг к другу, безопасное расстояние должно составлять не менее одного метра”, – сказал премьер.

Согласно указу, возобновляется работа строительных фирм, многих промышленных предприятий, оптовая торговля, рестораны и кафе смогут продавать еду на вынос. Спортсменам разрешено возобновить индивидуальные тренировки.

По словам Конте, запрет на массовые собрания остается в силе, но людям разрешат перемещаться в пределах своего региона, посещать парки и скверы, встречаться с родственниками. Допускается проведение погребальных церемоний в присутствии родных.

Ношение масок останется обязательным. При этом правительство вводит фиксированную цену на маску – 50 евроцентов, подчеркнул Конте.

In diretta da Palazzo Chigi Posted by Giuseppe Conte on Pühapäev, 26. aprill 2020

26 апреля в Италии впервые с 14 марта суточные потери от коронавируса составили менее 300 человек. Общее количество жертв эпидемии достигло 26 644.

С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски. Жителям разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован. За нарушение карантина предусмотрены крупные штрафы. 10 апреля локдаун был продлен до 3 мая.

21 апреля Конте анонсировал план выхода из режима полной блокировки.