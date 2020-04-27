 

Вспыльчивый водитель в Люберцах спалил пять машин в отместку их владельцам

27.04.2020, 10:40, Новости дня

Пять машин в подмосковных Люберцах пали жертвами ссоры 23-летнего уроженца Ярославля с двумя водителями. Молодой человек после конфликта вернулся на территорию гаражного комплекса и спалил транспортные средства, заявил официальный представитель МВД Ирина Волк.

 

Поймать злоумышленника помогли записи с камер наблюдения. Задержанный не стал отнекиваться, признав, что поджег машины после ссоры с их владельцами. Что послужило причиной конфликта, он не уточнил, он от пяти автомобилей, припаркованных на территории ГСК, фактически ничего не осталось — они выгорели полностью.

Нанесенный ущерб оценили в 500 тысяч рублей, подозреваемого в умышленном уничтожении имущества взяли под стражу.



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