11 главных событий предстоящей недели в экономике

27.04.2020, 10:40, Новости дня

На этой неделе центральные банки стран будут снова думать о том, как поддержать экономику в это непростое время эпидемии коронавируса. Помимо этого, страны ОПЕК+ начнут сокращать добычу нефти с 1 мая.

Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.

Понедельник, 27 апреля

– РФ опубликует важную статистику

В частности, будут опубликованы такие данные, как розничные продажи за март, а также

реальные зарплаты за февраль.

Вторник, 28 апреля

– Председатель ЦБР Эльвира Набиуллина ответит на вопросы лидеров фракций Государственной Думы в рамках видеоконференции

28 апреля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина планирует провести видеоконференцию с лидерами фракций Госдумы. Лидеры фракций зададут интересующие их вопросы, которые могут касаться таких вопросов, как инфляция, курс рубля и многие другие.

– Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний

В частности, ПАО “Газпром” может опубликовать финансовые результаты за 2019 год. Помимо этого, инвесторы ожидают, что будут опубликованы финансовые результаты ПАО “Энел Россия”, Yandex NV за первый квартал. ПАО “Магнит” также может опубликовать результаты за первый квартал.

Среда, 29 апреля

– Ставка ФРС и последующая пресс-конференция Джерома Пауэлла

Ранее ФРС пообещала реализовать программы поддержки экономики, а также стабилизировать рынки. В частности, одним из инструментов станут низкие процентные ставки. Однако, по прогнозам аналитиков, на этом заседании ставка ФРС останется без изменений.

– Будут опубликованы финансовые результаты крупных российских компаний

В частности, инвесторы ожидают публикации финансовых результатов ПАО “Новатэк”, ПАО “ММК”.

– Онлайн-конференция “Финтех 2020: карантинная цифровизация”

Онлайн-конференция «Финтех 2020: карантинная цифровизация», пройдет 29 апреля с 11:00 до 13:30. Среди тем, которые будут обсуждаться, в частности, будут такие, как развитие цифровых каналов в банках, онлайн-сервисы, безналичные системы платежей, и многое другое.

Четверг, 30 апреля

– Ставки ЕЦБ и пресс-конференция Лагард

ЕЦБ также пытается спасти экономику, пострадавшую от эпидемии коронавируса и от вынужденного карантина в странах еврозоны. Ранее Европейский центральный банк представил новый пакет мер стимулирования, которые позволят стабилизировать экономику. По прогнозам аналитиков, ставки ЕЦБ останутся без изменений.

– Будет опубликована важная статистика из разных стран

В частности, будут опубликованы такие данные по США, как доходы населения за март, расходы населения за март. Помимо этого, будут опубликованы данные по PMI обрабатывающих отраслей РФ за апрель, а также PMI обрабатывающих отраслей Китая за апрель.

– Будут опубликованы результаты деятельности крупных российских компаний

В частности, ожидаются финансовые результаты ПАО “Сбербанк”, ПАО “НЛМК” за первый квартал, а также операционные результаты Evraz Plc за первый квартал.

Пятница, 1 мая

– Большинство стран Европы, Россия, ряд государств Азии и Латинской Америки отмечают День труда

– Вступает в силу апрельское соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи

Начиная с 1 мая 2020 года в силу вступает соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+. Крупнейшими участники соглашения – РФ и Саудовская Аравия. Соглашение будет действительным в течение двух лет. Соглашение было заключено 12 апреля, и было связано с желанием нефтедобывающих стран остановить падение цен на нефть.