По-итальянски не вышло: концерт на балконе перерос в вечеринку под окнами

27.04.2020, 10:40, Новости дня

В Подмосковье выясняют обстоятельства массовой вечеринки в микрорайоне "Бутово Парк". Инициатор музыки и танцев утверждает: все произошло стихийно, Плана нарушать режим самоизоляции не было.

Подмосковье. Поселок Дрожжино. Один из жилых комплексов, где сейчас царит тишина. Но такая образцовая самоизоляция уже несколько раз заканчивается с наступлением темноты.

Тот же двор, музыка и танцы. Несколько десятков человек отплясывают под "Руки вверх". Импровизированный open air сворачивают сотрудники полиции.

Организатор установлен. Его зовут Олег Гавриленко. Утверждает, что хотел, как в Италии, лишь поддержать соседей музыкой.

"Хотел, чтобы люди вышли на балконы и чуть-чуть развеялись. Потому что сидеть дома просто не могли. А то, что люди вышли на улицу, это не мой призыв", — заявляет Олег.

Playlist согласовал с соседями в соцсетях. Назначил время — 21:00. Не думал, мол, что кто-то, разогретый ритмами, пойдет танцевать под окна. Сами соседи просят не судить ди-джея строго.

"Он устроил второй раз такую дискотеку. Это был как душевный порыв, первый раз хотел включить проверить музыку. И из всех домов была такая поддержка, все вышли на балконы. И я с детьми вышла на балкон", — говорят соседи Олега.

Чем теплее на улице и дольше карантин, тем сложнее усидеть дома. Это замечают и правоохранители. За несколько недель на тех, кто сознательно нарушал режим, составили уже 20 тысяч протоколов. Все чаще игнорируют предупреждения молодые родители. Все больше тех, кто хочет, если не на природе отдохнуть, то хотя бы у подъезда.

"Употребляют спиртные напитки, сидят компаниями, — рассказывает участковый о нарушениях. — Приходятся к таким людям принимать меры и составлять протоколы и за нарушение саамоизоляции, и за распитие спиртных напитков".

Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Магазин, аптека, вынести мусор. Танцы под окнами — даже с учетом социальной дистанции — точно не жизненная необходимость. В полиции обещали разобраться, что же на самом деле пошло не так в Подмосковье, и как концерт на балконе превратился в вечеринку под окнами. Тем более, что далеко не все соседи остались довольны — иначе бы в полиции не обратились.

Сам организатор не скрывается. И виновным себя не считает. Единственное, что остается не ясным: если праздник вышел из-под контроля, почему он просто не выключил музыку?