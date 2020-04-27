Мнение: Будущее расизма в США

27.04.2020, 10:37, Разное

Важный моральный вопрос. Вообразите типичного расиста из американской глубинки. Наш антигерой носит белый остроконечный балахон, ходит с факелом, ездит на большом ржавом пикапе и пребывает в уверенности, будто негры виноваты во всех его многочисленных жизненных неустройствах.

Представьте теперь, что наступил 2030 год, и доблестные генетики разработали укол, который позволяет негру стать белым. Будущее наступило: идёшь в клинику, отдаёшь крупную сумму, и врачи вкалывают тебе специальную сыворотку, которая за два месяца превращает тебя в голубоглазого блондина со светлой кожей. Не в негра-альбиноса, а именно в белого — и по внешности, и по всем медицинским тестам.

И вот мы подсаживаемся в рок-клубе за столик к расисту и между делом спрашиваем его, почему он расист. Расист объясняет нам, что мы немного запоздали со своими обвинениями. Расистом он был в 2020 году, когда негры обречены были всегда оставаться чёрными. Сейчас, в 2030 году, он больше не считает себя расистом, так как любой негр может теперь напрячься, стать белым и получить от нашего расиста крепкое вступительное рукопожатие. Если же какой-то негр белым становиться категорически не хочет, так это теперь его личный выбор, и, следовательно, расист имеет полное право такого негра ненавидеть.

Скажите, коллеги, верны ли логические построения расиста? Перестанет ли он быть расистом в тот момент, когда генетики изобретут способ менять расу посредством уколов?