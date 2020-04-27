 

Дмитрий Песков “затарился” масками и средствами защиты еще до масштабного продвижения коронавируса

27.04.2020, 10:30, Разное

Семья Дмитрия Пескова закупилась санитайзерами и масками в начале распространения коронавируса, при этом средства защиты он получает в Кремле. Об этом дипломат пояснил в интервью отечественным журналистам.
В период карантина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков получает защитные средства на работе, но дома у него имеется множество масок и санитайзеров, ранее приобретенных в онлайн-маркетах и аптеках еще в начале развития ситуации с коронавирусом. При этом отечественный политик отметил, тогда он еще не знал о последующих осложнениях, связанных с пандемией. Заявил Песков и о том, что на примере европейских государств и Китая легко было спрогнозировать: маски потребуются всем людям.

Представители ВОЗ 11 марта объявили вспышку коронавируса нового типа Covid-19 пандемией. Согласно последней информации, на планете специалисты зафиксировали больше 2,8 миллиона эпизодов заражения, в результате заболевания умерли 193 тысяч человек. В РФ численность заболевших не превышает пока 80,9 тысячи граждан, скончались от недомогания чуть более семи сотен людей, смогли выздороветь 6700 граждан. В РФ первые случаи заражения инфекцией зарегистрировали в конце января в Тюмени и Чите, оба пострадавших являлись китайскими гражданами.



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