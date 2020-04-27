 

OnePlus 5 и 5T получили тестовую версию Android 10 с OxygenOS 10

27.04.2020, 10:30, Разное

Появилась новая информация о смартфонах OnePlus 5 и 5T. Разработчики оснастили аппараты бета-версией «операционки» Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.
Тестовая прошивка появилась с номером OxygenOS Open Beta 1 и обладает емкостью в 1.8 Гб. Система оснащена глобальной темной рамой, новыми жестами регулировки, опцией настройки акцентов интерфейса и ярлыков в едином месте, новой функцией Ambient Display и игровым пространством Game Space. В прошивке для смартфонов OnePlus 5 и 5T улучшена безопасность и увеличены настройки местоположения и приватности. Протестировать механизм может любой пользователь, от которого требуется загрузить прошивку на сайте китайской компании и установить вручную пакет.

Ранее сообщалось, что первую партию флагманских моделей OnePlus 8 OnePlus и 8 Pro удалось распродать всего лишь за несколько минут, больше всего клиенты приобретали модель за 850 долларов США. Реализация второй партии состоится в ближайшее время.



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