 

Экстракт зеленого чая не помогает похудеть. Другие БАДы тоже

27.04.2020, 10:28, Разное

Австралийские ученые не нашли достаточных доказательств тому, что растительные средства могут эффективно помочь в борьбе с лишним весом. Крупный обзор, который оценивает данные за 19 лет, опубликован в журнале Diabetes, Obesity & Metabolism.

По мере увеличения распространенности ожирения во всем мире все больше людей обращается к альтернативным средствам для похудения, отметил, доктор Ник Фуллер (Nick Fuller), профессор Сиднейского университета, ведущий автор исследования,

«Проблема с добавками в том, что они не лекарства, для их продажи не требуются доказательства эффективности», – сказал он.  

Ученые рассмотрели 54 исследования, которые сравнивали растительные средства с плацебо в борьбе с лишним весом. Среди них были экстракты зеленого чая, эфедры, фасоли, гарцинии и других. Некоторые исследования показали некоторую эффективность растительных экстрактов. Но их эффект был настолько мал (менее 2,5 килограмм), поэтому не мог считаться статистически значимым.

Авторы подчеркнули, что высокая стоимость биоактивных добавок оказалась совершенно неоправданной.

«Рост производства и популярности таких продуктов подчеркивает важность проведения более качественных исследований их эффективности и безопасности при применении для борьбы с лишним весом», – сказал доктор Фуллер.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Как минимизировать распространение COVID-19? Инфографика

04.04 / Коронавирус: шведская модель

27.04 / Мнение: Вопрос о новом сезоне

14.04 / Мнение: Пожар в Чернобыле

12.03 / Мнение: Письмо: “Верю вашему методу”

22.04 / Московский эндокринный завод будет производить до 4 млн защитных масок в сутки

21.04 / Моддер перенес Super Mario Odyssey на консоль Nintendo 64

12.04 / В Иране изучают вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

20.04 / Скандалы: «Валимся с ног от нагрузки, кислородные баллоны таскает главврач»

29.03 / Врач Виктория Савицкая рассказала о последовательности употребления разных блюд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска