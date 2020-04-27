 

Песков назвал чушью попытки политизировать российскую помощь другим странам

27.04.2020, 10:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью и абсурдом попытки политизировать помощь Москвы другим странам в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что РФ оказала помощь тем, кто в ней нуждался, без ожиданий ответных действий.

«В данном случае принцип «ты мне, я тебе» абсолютно неприменим ни к подходу российской стороны в целом, ни к убеждениям президента. Помощь оказывалась в первую очередь тем, кто в ней нуждался, кто находился в самой тяжелой ситуации. Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло», – сообщил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что «когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то «разменными» действиями – это просто чушь, полный абсурд».

Ранее Песков раскритиковал ряд государств за попытки в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.

Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не оставит без внимания ни одно из обращений от других стран с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), также за помощью обращалась Сирия. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Ломбардию начали проверять на COVID-иммунитет

18.04 / Готовившего теракт в Красноярске подростка отправили в СИЗО

26.03 / Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

23.04 / В «Единой России» назвали идею разблокировать Telegram сигналом владельцам мессенджера

13.04 / Звезды «Русского радио» споют в поддержку находящихся на карантине

04.04 / У Валерия Карпина родилась пятая дочь

05.04 / Собянин: Москва – в самой высокой группе риска по коронавирусу

22.04 / Стало известно об операции ФСБ по задержанию экс-депутата Госдумы

10.04 / Появилось видео испытания «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

29.03 / Собянин ввел всеобщий режим самоизоляции в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска