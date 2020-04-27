 

Китай заявил о полной ликвидации коронавируса в Ухани

27.04.2020, 10:16, Новости дня

По данным госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре Ухане не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции, передает «Интерфакс».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В ВОЗ сообщили, что за сутки в мире было зарегистрировано 84 тыс. 900 новых случаев заражения и 6 тыс. 018 смертей. Таким образом, по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 млн 804 тыс. 796, число летальных исходов достигло 193 тыс. 722.

Некоторые страны с понедельника ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В Казахстане из-за нехватки защиты 211 медработников заразились COVID-19

26.03 / Путин пообещал обсудить вопрос привлечения интернет-агрегаторов к доставке лекарств

23.04 / Участие детей в фильме с пытками. Денисова призвала ввести санкции за использование детей в медиапространстве

28.03 / В Петербурге задержали сбежавшего из карантина пациента

31.03 / Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

03.04 / Глава МЭР рассказал о стресс-тестировании для системообразующих предприятий

31.03 / В Общественной палате оценили введение уголовной ответственности за фейки

06.04 / Эксперт спрогнозировала трансформацию ряда профессий из-за пандемии

05.04 / Музеи, театры и библиотеки устроили флешмоб, ностальгируя по посетителям

09.04 / Кабмин Украины назначил троих заместителей главы Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска