Китай заявил о полной ликвидации коронавируса в Ухани

27.04.2020, 10:16, Новости дня

По данным госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре Ухане не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода.

В минувшее воскресенье из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом, в понедельник не выявлено ни одного человека, с подозрением на наличие инфекции, передает «Интерфакс».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В ВОЗ сообщили, что за сутки в мире было зарегистрировано 84 тыс. 900 новых случаев заражения и 6 тыс. 018 смертей. Таким образом, по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 млн 804 тыс. 796, число летальных исходов достигло 193 тыс. 722.

Некоторые страны с понедельника ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

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