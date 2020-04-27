 

Путин поручил разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми

27.04.2020, 10:16, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.

«Правительству представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Срок исполнения – 20 мая, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в ОНФ оценили меры поддержки государством семей в условиях коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Кремль опроверг инсценировку визита Путина в больницу в Коммунарке

30.03 / Минздрав: Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет

31.03 / На Буковине женщина с COVID-19 обвинила односельчанина, что он первый заболел, но никому не сказал

24.04 / Болгария сместила сроки тендера на строительство АЭС «Белене» из-за коронавируса

15.04 / Министр здравоохранения Польши – забыть о нормальном отпуске — эпидемия продлится не менее года

08.04 / Поджигатель сухой травы спалил в Белоруссии свою деревню

07.04 / “Носит декларативный характер”. Зеленский ответил на петицию об отзыве подписи под протоколом о создании консультативного совета

14.04 / Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

02.04 / У части переболевших коронавирусом выявили стойкий иммунитет

04.04 / Рядом с ЧАЭС разгорелся пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска