 

Без комплексов: Дарина Эрвин показала “голое” фото Александра Цекало

27.04.2020, 10:09, Разное

Четвертая супруга Александра Цекало обескуражила подписчиков “голым” фото 59-летнего шоумена. Для молодой художницы, известной своими рисунками ню, обнаженное тело не относится к запретным темам.
Достаточно откровенна она и в своих рассказах о семейной жизни. Не слишком высоко оценивая свои кулинарные способности, Эрвин сообщила, что обладает другими важными для мужа талантами и умением демонстрировать их в постели. Она также отметила привычку Цекало не обременять себя одеждой в домашней обстановке. Причем продюсер не комплексует из-за отсутствия атлетической фигуры. Живут супруги в Лос-Анджелесе, куда модель и актриса в свое время переехала вместе с матерью и отчимом, который помог девушке получить образование. Живопись является одним из последних её увлечений, до этого она пробовала свои силы в кино, а в юности была моделью.

Это не первый смелый снимок Дарины Эрвин, посвященный супружеской жизни с Александром Цекало. В отличие от продюсера, предпочитающего не афишировать личные нюансы, она радует поклонников снимками, на которых обменивается с мужем влюбленными взглядами и поцелуями.



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