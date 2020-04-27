 

Екатерина Варнава травмировалась на репетиции шоу «Танцы со звездами»

27.04.2020, 10:09, Разное

Российская телеведущая Екатерина Варнава рискует не принять участие в популярной передаче «Танцы со звездами». Причиной этому является недавно полученная ею травма.
Екатерина Варнава отметила, что с детских лет мечтала танцевать, поэтому положительно ответила на предложение принять участие в популярном отечественном шоу «Танцы со звездами». Между тем, оно оказалось под угрозой, так как ведущая получила повреждение. Травмировалась российская звезда в процессе подготовки к новому выпуску программы. Екатерина Варнава поскользнулась на ровной поверхности и получила растяжение связок. Сильная боль не остановила ее, знаменитость появилась на паркете и смогла выполнить собственный номер. После завершения выступления Варнаве оказали медицинскую помощь.

Как признался коллега потерпевшей Андрей Малахов, знаменитость принимает много лекарств и с трудом способна передвигаться. Пришел в ужас и партнер Екатерины Варнавы Денис Тагинцев, посчитавший, что ей придется носить гипс, но этого не произошло. Некоторое время назад проект покинула Елена Летучая, у нее сломано ребро: данную часть тела ведущая повредила на репетиции.

Екатерина Варнава прославилась как участница телешоу Comedy Woman. С 2003 года выступала за команду КВН «Свои секреты», в 2012 году вела передачу «НТВ утром», также работала в программах «Кто сверху?», «Танцуй» и других. С конца лета прошлого года Екатерина Варнава ведет передачу «Вопросы взрослому» на YouTube. Снималась в разных кинолентах и озвучивала мультфильмы.



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