 

Блейк Лайвли пошутила над Райаном Рейнольдсом, но тот в долгу не остался

27.04.2020, 10:00, Разное

Карантин и пандемия – не повод, чтобы перестать шутить. Во всяком случае, в этом уверены актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Супруги, известные не только благодаря своим успешным ролям в кино, но еще и отменному чувству юмора продолжают троллить друг друга в соцсетях.

А слабо, не вспоминать об этом каждый раз, когда будете его видеть?

– подписала Блейк фотографию Райана, на которой ее супруг позирует с маленьким хвостиком.

Фотография раздора

Рейнольдс, разумеется, не растерялся и объяснил, что его прическа – новый, современный и, главное, действенный метод контрацепции:

Очевидно, что твои противозачаточные не работают, поэтому я придумал это…

Напомним, у Райана и Блейк трое дочерей: 5-летняя Джеймс, 3-летняя Инес и девочка, которая появилась на свет в конце лета 2019 года – ее имя до сих пор неизвестно.

Ранее тоже не без юмора актер продвигал канадский фонд борьбы с коронавирусом Conquer COVID-19. На видео в Instagram Рейнольдс просил поклонников купить “чертовски скучную” футболку. Во-первых, средства от ее продажи пойдут на приобретение масок, перчаток и прочей амуниции для сотрудников больниц. Во-вторых, как уверяет актер, в этой майке все мужья становятся невидимыми для своих тещ! Посмотреть, как работает эта чудо-футболка, можно здесь.



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