 

Ирина Пегова на карантине начала заниматься живописью

27.04.2020, 9:53, Разное

Ирина Пегова пояснила своим фанатам о сбывшейся мечте. Звезда начала заниматься живописью, чем поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Ирина Пегова, как и многие другие российские знаменитости, в настоящий момент пребывает на карантине. Актриса решила с пользой использовать свободное время и реализовала возможность, исполнив свою мечту. Уроженка Нижегородской области приобщилась к живописи. Раньше она не имела возможности заниматься данным видом искусства, которое считает одним из величайших, так как на него нужно затрачивать немало временных ресурсов, но, находясь в режиме самоизоляции, звезда взялась за кисть. По её словам, процесс написания картин можно сравнить с медитацией, поскольку он очень успокаивает, и ежедневный сеанс работы у мольберта длится около трёх часов. В этот момент артистка отвлекается от плохих мыслей, связанных с эпидемиологической обстановкой, и погружается о себя. В публикации Пегова прикрепила несколько своих работ, но критически отнеслась к их исполнению, заявив, что жалеет поклонников, которым пришлось их увидеть.

Фанаты сразу же поспеши заверить кумира в ошибочной самооценке. Они похвалили её работы, назвав их талантливыми и красивыми, не лишенными собственного стиля. Живопись актрисы начала набирать положительные комментарии и одобрительные лайки, и высокие оценки от зрителей.



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