В 2021 году России не придется урезать соцвыплаты

27.04.2020, 9:53, Разное

Дмитрий Песков не видит предпосылок к тому, чтобы РФ в следующем году отказалась от индексации пенсий. Не придется стране урезать и социальные расходы.

Некоторые регионы федерации уже сейчас перезапускают целые отрасли. Это стало возможным, как отметил пресс-секретарь президента, благодаря внедрению дополнительных полномочий, направленных на борьбу с кроронавирусом.

В ряде регионов эпидемиолигическая ситуация не такая напряженная, чтобы требовать ужесточение карантинного режима. Практически все предприятия там продолжают работать.

Экономическое положение в России, уверен Песков, позволит сохранить индексирование пенсий и соцвыплат в будущем году.