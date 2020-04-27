Нетаньяху уверен, что Израиль аннексирует часть Западного берега в ближайшие месяцы

27.04.2020, 9:52, Новости дня

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что Израиль сможет аннексировать отдельные районы Западного берега реки Иордан в течение нескольких месяцев при поддержке администрации Трампа.

«Мы сможем отпраздновать еще один исторический момент в истории сионизма», – заявил Нетаньяху группе европейских евангельских христиан, которые решительно поддерживают Израиль. Премьер-министр общался с ними по видеосвязи.

Израиль планирует объявить о своем суверенитете над стратегически важной Иорданской долиной и всеми еврейскими поселениями на Западном берегу. Израиль оккупировал Западный берег после его захвата в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Президент США Дональд Трамп поддержал израильскую аннексию, когда в январе раскрыл детали своего ближневосточного плана, одобрив создание «буферной зоны» против террористов, как называет ее Нетаньяху.

Около 500 тысяч евреев живут в поселениях на Западном берегу. Среди них много американцев, поселившихся на территории, которую они считают своим законным библейским домом.

Никакой реакции со стороны палестинцев на воскресное обращение Нетаньяху не было, но ранее они уже объявили мирный план Трампа мертвым.

Палестинцы хотят сделать Западный берег независимым государством со столицей в Восточном Иерусалиме. Мирный план Трампа предусматривает создание палестинского государства, но обставляет это многочисленными условиями.

Представители ООН и ЕС предостерегают Израиль от аннексии Западного берега, называя ее незаконной. По их мнению, она приведет к взрывоопасной ситуации на всем Ближнем Востоке.