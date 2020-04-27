В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая

27.04.2020, 9:50, Новости дня

В Италии с 4 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Через неделю в стране откроются парки, будут разрешены семейные посещения и траурные церемонии при участии не более 15 человек и сохранении социальной дистанции.

Также с 4 мая будет вновь разрешена работа строительных компаний, производителей и некоторых оптовиков.

“Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности”, – пояснил Конте в интервью газете La Repubblica.

При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Далее с 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня – ресторанов, баров, салонов красоты и парикмахерских. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре, добавил премьер-министр.

Италия – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира, жесткий карантин здесь был введен 10 марта. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 197 тысяч случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли более 26 тысяч человек.

В последние несколько дней в стране фиксируется значительное снижение числа летальных исходов. По данным на 26 апреля, за сутки в Италии из-за коронавируса умерли 260 человек. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике, сообщает RFI.

Чехия 24 апреля одной из первых европейских стран заявила о решении отменить общенациональный карантин, который был введен в середине марта в связи с эпидемией коронавируса.