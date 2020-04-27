Россия вернулась в пятерку лидеров по тратам на оборону, направив на военные цели более $65 млрд – доклад SIPRI

27.04.2020, 9:50, Новости дня

Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов – это на 4,5% больше, чем годом ранее.

В целом на страны из первой пятерки приходится 62% общего объема военных затрат в мире:

Больше всех на оборону тратят США – 732 миллиарда долларов (рост в 2019 году на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, 38% мировых расходов).

На втором месте Китай, чей военный бюджет достиг 261 миллиарда долларов. При этом у Китая за десять лет прирост военных расходов составил 85% (рост на 5,1% в 2019-м).

Третье место по тратам на вооружения заняла Индия – 71 миллиард долларов (рост на 6,8%).

По сравнению с прошлогодним рейтингом, Россия поднялась с шестого на четвертое место (рост на 4,5%).

Помимо увеличения собственных расходов, этому также способствовало снижение на 16% расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с третьей на пятую позицию (61,9 миллиарда долларов).

Москва остается безоговорочным лидером по военным расходам в Восточной Европе. На Россию приходится 88% всех трат на военные нужды в этом регионе. Для сравнения: военный бюджет Украины составил 5,2 миллиарда долларов. В 2019 году Киев вновь увеличил рост расходов на оборону – рост по сравнению с 2018 годом составил 9,3%.

В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год страна повысила свой оборонный бюджет на 10%.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллиона долларов – это на 3,6% больше, чем в 2018 году. Комментируя итоговые цифры доклада, один из его авторов Нан Тянь заявил, что речь идет о “самом высоком показателе начиная с глобального экономического кризиса 2008 года и, вероятно, рекордных расходах на оборону”.

Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.

SIPRI – мировой научно-исследовательский институт, систематизирующий данные о тратах и обороте оружия в мире, а также о глобальной и региональной безопасности. Институт составляет рейтинги, основываясь на аналитике, комментариях экспертов и открытых данных.