Генпрокуратура обнаружила сайты с фейками о лекарствах и пропусках

27.04.2020, 9:48, Новости дня

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейкам о продаже «оригинальных» китайских лекарств от коронавируса, а также к сайтам, где за вознаграждение предлагалось приобрести цифровой пропуск для Москвы, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

По сообщению Генпрокуратуры, в Пермском крае были обнаружены фейки о продаже «оригинальных препаратов против коронавируса: Фапиравир, Авиган, Фавилавир», якобы разработанных в Китае. Цена указанного препарата на сайте составляет от 9 тыс. рублей за упаковку. При этом Минздрав для лечения коронавирусной инфекции рекомендовал другие лекарственные препараты.

По информации ведомства, на девяти интернет-ресурсах предлагались услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области за вознаграждение от 900 до 3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В Северной Осетии были выявлены восемь ресурсов с видеообращением, автор которого, говоря о ситуации с коронавирусом, говорит о «цифровом концлагере», утверждая, что «в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, через обезличивание человека, через биометрию, через дистанционное обучение».

«На указанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – информирует надзорное ведомство.

Напомним, в пятницу Генпрокуратура потребовала заблокировать видео с фейком о выплате компенсаций НДС.