Япония запретила въезд россиянам из-за коронавируса

27.04.2020, 9:42, Разное

Власти Японии расширили список стран, откуда запрещен въезд. В перечень вошли Россия, Украина, Белоруссия, а также 11 государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщает Life со ссылкой на оперативный штаб.

Премьер-министр Синдзо Абэ рассказал, что ограничения вступят в силу 29 апреля. Также политик объявил о приостановке выдачи виз всем иностранным гражданам до конца мая этого года.