В Латвии угрожают вывезти русских из страны «как скот»

27.04.2020, 9:30, Разное

Новое проявление русофобии замечено в странах Прибалтики. Недавно экс-депутату Рижской думы Руслану Панкратову в почтовый ящик бросили записку, где русских пообещали отправить за пределы Латвии «как скот».

Кроме того, в анонимном послании сказано, русскоговорящих, которым не нравится национальный язык Латвии и сама страна, «ждет родная Россия». Подобные записки получили и другие жильцы дома, где проживает Панкратов.

Причиной такого отношения к россиянам со стороны латышей телеканал «Звезда» считает регулярную трансляцию национальным телевидением «любимой старой песни», характеризующей русских как виновников всяческих бед. На фоне безденежья и безделья из-за карантинного режима, связанного с пандемией COVID-19, это может оказаться «спусковым крючком» для многих радикально настроенных граждан Латвии.

Главной проблемой данной прибалтийской страны, по мнению правозащитника Александра Гапоненко, является поддержка националистов властью. «Да что там, они и есть власть», – подчеркнул юрист.