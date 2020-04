Трамп опроверг информацию о намерении уволить главу минздрава Азара

27.04.2020, 9:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о намерении уволить министра здравоохранения Алекса Азара из-за якобы просчетов в борьбе с коронавирусом.

“Сообщения об увольнении министра здравоохранения Алекса Азара – это фейковые новости. СМИ знают это, но отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах общественности. Они даже не звонили, чтобы спросить. Алекс делает отличную работу”, – написал Трамп в своем Twitter.

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Издания The Wall Street Journal и Politico написали, что Трамп был недоволен ошибками Азара, который на ранних стадиях распространения коронавируса уверял его, что вирус не несет большой угрозы для США. Источники изданий предполагают, что на место Азара могут быть назначены координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган.

Азар в 2005–2007 годах был заместителем министра здравоохранения и социальных служб в администрации Джорджа Буша, затем перешел в фармацевтическую компанию Eli Lilly and Company, где занял должность вице-президента по корпоративным делам.

Главой минздрава стал в январе 2018 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 27 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось 2 971 639 человек, число умерших от COVID-19 достигло 206 549 (+3,7 тыс.), выздоровели 865 925 человек.

В США инфицированных уже 965 910 человек, из них 54 876 умерли, 107 045 выздоровели.