Корбан: Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову

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27.04.2020, 9:25, Новости дня

Украинский бизнесмен, глава общественного совета города Днепр Геннадий Корбан высказал мнение, что уголовные производства против него и мэра Бориса Филатова заказал бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом Корбан написал в комментарии под постом в Facebook главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова.

“Коломойский заказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову. И в этом уже нет никаких сомнений. Все источники это подтвердили”, – написал Корбан.

Бутусов в своем посте 25 апреля написал, что заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис генпрокурора и направили в Днепр, где он на данный момент выполняет некое задание. По данным журналиста, ходят слухи, что целью командировки является операция по задержанию Филатова.

Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис генпрокурора и направили в Днепр, где…

Posted by Юрий Бутусов on Laupäev, 25. aprill 2020

26 апреля Филатов в Facebook задал Зеленскому вопрос: “Когда уже закончатся бесконечные уголовные дела против мэров, против местных депутатов, общественных активистов, политических оппонентов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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