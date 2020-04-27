 

За сутки в Украине коронавирус выявили у 392 человек, общее количество больных превысило 9 тыс.

27.04.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 27 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9009 человек, сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook. 

За последние сутки инфекцию подтвердили у 392 человек. Это наименьший суточный прирост новых больных с 20 апреля, когда коронавирус выявили у 261 человека. 

От коронавируса в Украине скончались 220 человек, из них 11 – за последние сутки. 864 пациента уже вылечились. 

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 398 случаев;
Волынская область – 254 случая;
Днепропетровская область – 319 случаев;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 351 случай;
Закарпатская область – 375 случаев;
Запорожская область – 204 случая;
Ивано-Франковская область – 761 случай;
Киев – 1220 случаев;
Киевская область – 570 случаев;
Кировоградская область – 337 случаев;
Львовская область – 358 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Николаевская область – 115 случаев;
Одесская область – 240 случаев;
Полтавская область – 173 случая;
Ровенская область – 522 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 612 случаев;
Харьковская область – 196 случаев;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 72 случая;
Черкасская область – 267 случаев;
Черновицкая область – 1375 случаев;
Черниговская область – 35 случаев.

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6176 человек – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 2833 человека. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 110 человек, в том числе один ребенок. 

С начала эпидемии методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 93 519 образцов.  

Підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 26. aprill 2020

Украинские власти ожидают пика заболеваемости в период между 3-м и 8 мая. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,97 млн, из них более 206,5 тыс. человек умерли, более 868,4 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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