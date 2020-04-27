За сутки в Украине коронавирус выявили у 392 человек, общее количество больных превысило 9 тыс.

27.04.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 27 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9009 человек, сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

За последние сутки инфекцию подтвердили у 392 человек. Это наименьший суточный прирост новых больных с 20 апреля, когда коронавирус выявили у 261 человека.

От коронавируса в Украине скончались 220 человек, из них 11 – за последние сутки. 864 пациента уже вылечились.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 398 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Днепропетровская область – 319 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 351 случай;

Закарпатская область – 375 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 761 случай;

Киев – 1220 случаев;

Киевская область – 570 случаев;

Кировоградская область – 337 случаев;

Львовская область – 358 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 240 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ровенская область – 522 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черкасская область – 267 случаев;

Черновицкая область – 1375 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6176 человек – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 2833 человека. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 110 человек, в том числе один ребенок.

С начала эпидемии методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 93 519 образцов.

Підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 26. aprill 2020

Украинские власти ожидают пика заболеваемости в период между 3-м и 8 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,97 млн, из них более 206,5 тыс. человек умерли, более 868,4 тыс. выздоровели.