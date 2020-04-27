Саудиты начали выполнять ОПЕК+ заранее. Как реагируют цены на нефть?

27.04.2020, 9:20, Новости дня

Саудовская Аравия начала сокращать добычу еще на прошлой неделе, об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в выходные сообщило агентство Bloomberg. Страна не стала дожидаться формального начала сделки ОПЕК+ и приступила к реализации, правда, стоит сказать, что для полного выполнения обязательств нужно было подготовить инфраструктуру, поэтому здесь нет ничего необычного.

Ранее о начала снижения добычи сообщили и другие страны ОПЕК. Тем не менее в понедельник утром цены на "черное золото" снижаются. Баррель смеси Brent теряет в цене более 5% и стоит $20,6, а WTI дешевеет на 12% и стоит немногим более $15.

При этом фондовые рынки уверенно растут. Фьючерсы на американские индексы прибавляют более полпроцента. Оптимизм связан с надеждами на скорое снятие карантина и оживлении экономики.

В выходные европейские страны сообщили о минимальной за месяц смертности от COVID-19, в Штатах также наметилась позитивная динамика: число госпитализированных в Нью-Йорке также оказалось минимальным более чем за месяц.

Возвращаясь к ценам на нефть, стоит сказать, что на этой неделе истекают контракты на Brent и этот фактор, вероятно, откажет влияние на цены, однако повторения истории недельной давности, когда перед экспирацией фьючерсы на WTI ушли глубоко в минус, ждать не стоит.

Контракты на Brent не имеют обязательств поставки, что сводит риск ценового хаоса к минимуму.