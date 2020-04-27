Министр спорта Италии: сомневаюсь, что футбольный чемпионат будет доигран

27.04.2020, 9:20, Новости дня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал решение властей разрешить командные тренировки с 18 мая. По мнению спортивного чиновника, футбольный сезон может быть завершен досрочно, несмотря на серьезное давление со стороны руководства Серии "А".

"Если ситуация будет развиваться позитивно, то тренировки будут разрешены. Я не против возобновления футбола, но необходимо соблюдать жесткие протоколы безопасности спортсменов. На нас оказывается серьезное давление. Серия "А" не хочет досрочно завершать сезон, как это сделали некоторые европейские лиги. Но у меня есть сомнения, что нам удастся доиграть чемпионат", – цитирует министра спорта Италии Football Italia.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, разрешив спортсменам индивидуальные тренировки с 4 мая, а командные – с 18 мая.