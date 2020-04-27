 

В Новороссийске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек. Есть пострадавшие

27.04.2020, 9:20, Новости дня

В Новороссийске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек. Сообщение о ЧП поступило в в 5:39 утра. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в 5-этажном доме на площади 80 квадратных метров. На тушение открытого горения ушло около часа. Также пожарные провели эвакуацию 15 жильцов дома, передает ГТРК "Кубань". 

"В ликвидации возгорания приняли участие 20 человек ли 5 единиц спецтехники, в том числе газодымозащитники. Есть несколько пострадавших, — заявили представители пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар полностью ликвидировали около 8 утра. С помощью специального инструмента спасателям пришлось вскрыть на крыше металлоконструкции, под которыми тлела обшивка и деревянные доски.

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ГТРК "Кубань"



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