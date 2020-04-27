 

Минздрав Украины назвал условие быстрого снятия карантинных ограничений

27.04.2020, 9:16, Новости дня

В случае стремительного снижения заболевших коронавирусом Украина сможет с первого перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

«Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», – цитирует РИА «Новости» Ляшко. 

Накануне кабмин Украины обнародовал план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

На первом этапе разрешат открыться парикмахерским, будут позволены прогулки в парках и скверах (кроме детских площадок), смогут работать непродовольственные магазины, нотариусы и кофейни. На втором этапе смогут вернуться в школы ученики выпускных классов, возобновит работу сфера услуг, кафе и рестораны (работа на вынос), спортзалы, открытые кинотеатры.

На третьем этапе, смогут работать спортивные и детские площадки, театры и кинотеатры, санатории, базы отдыха. Когда новых заболевших ежедневно будет менее пяти на область, на четвертом этапе города откроют метро и остальной общественный транспорт. Смогут работать школы, стоматологические клиники.

Другие ограничения будут сняты на пятом этапе, когда речь будет идти не о заражениях внутри страны, а об отдельных привозных случаях заболевания.

Напомним, правительство Украины продлило до 11 мая карантин, который ранее был объявлен до 24 апреля.



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