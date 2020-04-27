Самолет с 30-метровой георгиевской лентой несколько часов кружил над Чикаго

27.04.2020, 9:16, Новости дня

Самолет георгиевской лентой длиной около 30 метро на протяжении трех часов кружил в воскресенье над американским Чикаго (штат Иллинойс) и озером Мичиган в рамках акции «Георгиевская ленточка», рассказал президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

«На протяжении трех часов ленточка длиной 30 метров и шириной почти три метра кружила с самолетом над Чикаго и озером Мичиган», – рассказал Кочан, передает ТАСС.

По его словам, ленточку специально для акции изготовила одна из американских компаний. «Эта георгиевская ленточка уникальна, так как обычные рекламные баннеры, которые зачастую можно увидеть в небе над американскими городами, значительно меньше и короче», – добавил он.

Аналогичные акции пройдут еще в несколько американских городах. Так, 30 апреля ленточку можно будет увидеть над Далласом (штат Техас), 4 мая – в Сан-Франциско (Калифорния), а 9 мая ленточка пролетит над центральными районами Нью-Йорка.

Акция предполагает также и раздачу проживающим в США соотечественникам небольших георгиевских ленточек. «К сожалению, в нынешних условиях мы не можем проводить акцию так же, как и в прежние годы, – раздавая ленточки прохожим, – так как не хотим подвергать их тем самым опасности заразиться коронавирусом. Но мы оставим ленточки в продуктовых магазинах, чтобы каждый желающий мог ее получить», – отметил Кочан.

По его словам, только в Нью-Йорке планируется раздать несколько тысяч ленточек. К акции подключаются и другие города США, как правило те, в которых раньше проходил марш «Бессмертный полк».

Идея акции родилась в 2005 году в Москве. Георгиевские ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. За время существования акции георгиевская ленточка успела побывать на вершине Эльбруса, в космосе, несколько лет подряд облетала на легкомоторном самолете статую Свободы. Всего за прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. В Нью-Йорке акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2011 года, позже ее подхватили в других американских городах.

Кроме того, в субботу ракета «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», украшенная георгиевской лентой, орденами Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.