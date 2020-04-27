 

В РФ провели более 3 млн тестов на коронавирус

27.04.2020, 9:16, Новости дня

Более 3 млн тестов на выявление коронавируса проведено в РФ за весь период эпидемии, под медицинским наблюдением находится более 183 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 3 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 183 тыс. человек», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. 

Отмечается, что за последние сутки проведено 139 тыс. тестов на выявление инфекции. 

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 6361 случай заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны.



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