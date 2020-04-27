 

Realme представит смартфон с полностью новым дизайном и камерой с ИИ

27.04.2020, 9:09, Разное

Китайский технологический бренд Realme выпустил новый смартфон с по-настоящему эксклюзивным дизайном. Судя по предположению, камера гаджета применяет искусственный интеллект.
Ранее на просторах мировой Сети появился первый фотоснимок очередного смартфона компании Realme, который выйдет на рынок с полностью иным дизайном, еще не использованным ни в одном другом мобильном девайсе. Информаторы обнародовали в интернете качественный рендерный кадр новой разработки Realme, отметив, что на рынке гаджет появится под названием X3 Superzoom.

На изображении заметен комплекс из четырех основных камер и надпись Al Quad Camera, что свидетельствует об использовании системы искусственного интеллекта. Каких-либо подробностей о новинке на данный момент нет, но наименование смартфона китайской фирмы говорит, что он сможет предложить пользователям отличный зум. Принимая во внимание новые течения в мире технологий, он окажется 50-кратным, как предполагается экспертами.



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