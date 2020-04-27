Режим ЧП продлили в Казахстане до 11 мая

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27.04.2020, 9:08, Новости дня

Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая, говорится в заявлении президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», – передает ТАСС текст заявления Токаева.

По его словам, пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден и по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля.

Токаев сообщил также, что кабмин республики с 1 мая разрешит авиарейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой, остановленные ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

«В стране остановлены все пассажирские авиаперевозки. Это было полностью оправданно. Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с 1 мая авиарейсы между столицей и Алматы», – говорится в заявлении Токаева.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В ВОЗ сообщили, что за сутки в мире было зарегистрировано 84 тыс. 900 новых случаев заражения и 6 тыс. 018 смертей. Таким образом, по состоянию на 11.00 мск, общее число заразившихся COVID-19 в мире возросло до 2 млн 804 тыс. 796, число летальных исходов достигло 193 тыс. 722.

Некоторые страны с понедельника ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.



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