Мнение: Бодипозитив ведет к деградации общества

27.04.2020, 8:53, Разное

Сидя в карантине, люди лишены какой-либо двигательной активности. Для кого-то в этом нет ничего нового – они и так с дивана не слезали. Другие сходят с ума без любимых спортзалов и утренних пробежек. В любом случае, результат, что называется, на лице. Самые настырные ставят личные рекорды по отжиманиям и приседаниям, умудряясь терять килограммы даже в изоляции. Но большинство эти потерянные кем-то килограммы находит и берет себе.

И на этом фоне прироста и привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя такой (таким), какая ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью.

Но так ли безобидна эта философия? Изначально движение несло в себе действительно позитивный посыл. В 1996 году Конни Собчак и Элизабет Скотт создали организацию «The Body Positive». Цель они преследовали самую благую. По их собственным словам, они основали организацию из-за «общей страсти к созданию сообщества, которое предлагает свободу от общественного мнения, диктующего свои правила и создающего проблемы людям, имеющим сложности с фигурой». Как говорится, без поллитры не разберешься. Поэтому придется перевести на нормальный русский язык.

Бодипозитивисты времен основания движения боролись с косыми взглядами на тех, кто «не такой». И речь не об неидеальных формах, а о действительно проблемах с внешностью. У кого-то нет пальца или руки, у кого-то ожог на лице или глаз косит, у кого-то ноги колесом – все это часто повод для насмешек или, как минимум, лицемерного сочувствия.

Согласитесь, это на самом деле мерзко. Я говорю даже не о тех, кто подобно тупому школьнику, гогочет и тыкает пальцем. Сочувствие тоже может быть омерзительным. Человеку с проблемной внешностью меньше всего хочется, чтобы кто-то постоянно напоминал ему, что у него что-то не так с зубами или ранняя лысина. А уж за «бедненькая, тебе, наверное, так трудно найти парня из-за кривого носа» хочется сразу в этот прямой нос кулаком заехать.

Но со временем, как это часто бывает, бодипозитив выродился в уродливые формы, повторив путь в целом правильного понятия «толерантность». Поначалу ведь в толерантности не было ничего плохого, это же просто терпимость к «не таким», к «особым». А теперь толерантностью пугают детей, и толерасты уже борются не за равноправие, а за особое положение.

В итоге, если в США на одно место претендуют белый и черный, то почти наверняка должность получит негр, потому что работодатель побоится обвинения в нетолерантности. А старушка Европа оказалась в ползучей оккупации «беженцев» с Ближнего Востока, среди которых почему-то преобладают мужчины «призывного возраста», начисто лишенные толерантности и насаждающие свои порядки.

Нечто похожее происходит и с бодипозитивом. Если поначалу декларировался принцип «некрасивым быть не стыдно», то сейчас это постепенно сползает у совершенно идиотской идеи – «стыдно быть красивым». И те, кто заботится о своей внешности, подвергаются бодипозивщиками обструкции и осмеянию. У нас, к счастью, пока самих неопозитивщиков в целом считают дурачками. Особенно за пределами МКАД. Но в «этих ваших европах» уже отнюдь не до смеха.

Хотя, если положить руку на желудок, то причина такой обструкции «красавчикам» вполне объяснима. «Идеальные люди» в глазах нормальной сметной общественности выглядят либо зажравшимися мажорами, либо поехавшими кукушкой маньяками. Тратить бешеные деньги на спа-салоны, тренажерки, солярии, бутики и пластическую хирургию, чтобы вывести особую породу кукол с силиконом вместо мозгов и выглядящих будто вышедшие с одного конвейера? Отлично придумано для того, чтобы вас возненавидели и начали презирать практически все. Стареющие звезды с кожей на лице, натянутой так, что вот-вот треснет – лучшее средство для контрпропаганды «индустрии красоты». Даже термин такой появился – фитнесс-фашизм.

И на фоне вот этого публичного фитнес-фашизма с оттенками эксгибиционзма нормальные спортсмены тоже воспринимаются уже не слишком однозначно. Хотя они как раз бегают и качаются не для того, чтобы забраться в мир суперлюдей с фарфоровыми зубами, а просто для здоровья. Мой сын, например, реально страдает от того, что качалку закрыли на карантин, но к миру фитнес-гламура относится с насмешкой. И таких миллионы. Но картину определяют другие люди, заполонившие экраны и соцсети – «звезды», большинство из которых светят не ярче китайского фонарика, бьюти-блогеры, хелс-коучи и прочие ведьмы.

И вот на этом фоне бодипозитивисты провозгласили – любите нас такими, какие мы есть. И «гонка за красотой – это насилие над природой». Подчеркнутую сексуальность стали считать признаком низкого интеллекта. Лишний вес – норма. Одежда должна быть удобной, а не красивой. Косметика уродует женщину. И все такое. Да, чуть не забыл – само понятие лишнего веса подвергается проклятию. Все по старой схеме. Нет негров, есть афроамериканцы, афроангличане и афроафриканцы.

Нет толстых, есть сайз-плюс (большой размер). Стремление придумать слово, которое заменит имеющееся определение – отличный маркер для «гипертолерастов». В Европе кое-где уже нет мам и пап, а есть родитель один и родитель два, а в США уже звучат голоса, что слово «женщина» сексистское и пора обязать людей использовать термин «вагиноамериканец». Отход от стремления выглядеть красиво нынешние бодипозитивщики превратили в стремление выглядеть убого. Зато удобно. Мешковатые свитера, плохо промытые волосы, стоптанные кроссовки.

Неожиданно первыми под раздачу попали фирмы, чьи товары как раз были призваны делать человека красивым. По сведениям «Уолл Стрит Джорнал» продажи бренда Victoria’s Secret, специализирующегося на нижнем женском белье, рухнули на 40 процентов. Статья носила характерный заголовок – «Sex isn’t selling», то есть «Секс больше не продает». Бренды, эксплуатирующие сексуальность – Playboy, Agent Provocateur – один за другим теряют долю на рынке или даже банкротятся, спрос на их продукцию становится все менее стабильным. Продажи пуш-апов в Европе и США упали вдвое. Женщины стали предпочитать комфорт и практичность (т.е. дешевизну) стремлению «выглядеть лучше, чем есть на самом деле».

В качестве аргумента в свою пользу участницы движения «серых мышей» приводят наблюдения, что в природе яркое оперение имеют только самцы, а самочки обычно неприметные и скромные. Правда они при этом старательно не замечают, что «уточки» в природе выполняют естественное предназначение – принести побольше потомства и сохранить его, а для этого неяркий окрас как раз подходит лучше всего. А сами бодипозитивщицы, как правило, идею размножения не слишком приветствуют.

Забавно и то, что вектор «все должно быть естественным» у участниц движения как-то очень ловко и непринужденно сочетается с гневом по поводу сексуального внимания со стороны мужчин. Но, пардон, что может быть естественней внимания мужчины к женщине? Это же второй естественный инстинкт в природе после голода!

Я уж промолчу о том, что на немытое нечто в удобном картофельном мешке на бесформенном теле мужчина обратит внимание в последнюю очередь. Так уж повелось, что прекрасную женскую душу грубый мужик воспринимает только в комплекте с внешностью. И желательно, внешностью привлекательной. Вдумайтесь в слово – привлекательная. То есть она должна привлекать. Итак, движение, изначально верно ставившее благородные цели помочь вписаться в жестокий мир людям с объективными проблемами, вслед за толерантностью на глазах вырождается в уродливую форму. Казалось бы – да и пес с ними. Но не все так безобидно.

Одна из самых активных групп бодипозитивщиков проповедует, что нет такого понятия, как избыточный вес. Толстяки, мол, такие же люди, как все, и обращать внимание на их фигуру – признак невоспитанности и вообще дикарство. Вот только медицина свидетельствует: избыточный вес – это причина десятков заболеваний и вообще ведет к преждевременной смерти. Быть толстым нормально, говорите? Безобидно, говорите? Разумеется, речь не о людях с объективными проблемами здоровья, обреченных на лишний вес. Речь о тех, кто может содержать свое тело, свой храм, как говорил Христос, в порядке, но просто забил на это. И даже не по причине слабости характера, а из принципа. Ешь, лежи, толстей, болей.

Не секрет, что в благополучных странах Европы и Америки происходит стремительный процесс депопуляции, компенсируемый за счет хорошо и с удовольствием размножающихся мигрантов. А наши туристы, возвращаясь из этих стран в один голос отмечают

– там классно, но «бабы страшные». Они не страшные, господа. Им просто плевать, как они выглядят. Они себя любят такими, какие они есть, и не намерены ничего делать, чтобы вас привлечь. Безобидно, говорите?

Кстати, многие москвичи, часто выезжающие «в регионы», замечают – ух, в Казани (Ростове, Саранске, Вологде, Красноярске и т.п.) девушки красивые! Дорогие мои, это ведь то же самое, только в качестве условной Германии выступает столица. Девушки в провинции просто хотят нравиться, поэтому следят за собой, делают не удобную, а красивую прическу, носят юбки и каблуки, а не практичные штаны-карго и кеды.

А сейчас я скажу крайне опасную и непопулярную вещь. По наблюдениям специалистов, средний IQ социума в последние годы непрерывно падает. Есть теория, что объем разума в социуме ограничен, а популяция растет, и он просто делится на большее количество носителей. Но мне кажется, что не случайно процесс этот совпадает со временем начала активной борьбы за права меньшинств. Упаси Боже, я вовсе не хочу сказать, что гомосексуалисты или толстые глупее «нормальных» людей. Нет. Если и есть связь этого процесса, то она в появлении так называемой «позитивной дискриминации».

Если в двух словах, то позитивная дискриминация – это способ удовлетворить требования правозащитников уравнять в возможностях меньшинства и «большинства». Грубо говоря, если в компании есть три белых программиста, то при приеме четвертого между белым и черным соискателем работодатель должен выбрать черного вне зависимости от того, что черный может быть намного менее квалифицированным специалистом. Иначе получишь обвинение в дискриминации.

Таким образом «меньшинство» получает преференцию и не имеет стимула рвать жилы, чтобы стать лучше. И так возьмут. Это в чем-то перекликается с проблемой лимита легионеров в российском футболе, который снижает стимул для игроков с российским паспортом. Чего напрягаться, все равно попадешь в состав только потому, что ты россиянин.

А бодипозитив с позитивной дискриминацией идут рука об руку. Не напрягайся, говорят бодипозитивщики. Ты и так хорош. Амбиции – удел дураков. Вот только никто не отменял правила: если нет амбиций, то нет и перспектив.